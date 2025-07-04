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ФАО отметила рост мировых цен на продовольствие в июне

ФАО отметила рост мировых цен на продовольствие в июне - 04.07.2025, ПРАЙМ

ФАО отметила рост мировых цен на продовольствие в июне

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие слабо увеличился в июне по сравнению с показателем мая - на 0,5%, рост показали цены на молочную... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:56+0300

2025-07-04T12:56+0300

2025-07-04T12:56+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие слабо увеличился в июне по сравнению с показателем мая - на 0,5%, рост показали цены на молочную продукцию, мясо и растительные масла, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2025 года составило 128 пунктов, что на 0,7 пункта (на 0,5%) выше, чем в мае. Хотя индексы цен на зерно и сахар снизились, это было нивелировано ростом индексов цен на молочные продукты, мясо и растительные масла", - говорится в сообщении. При этом организация пересмотрела показатель апреля до 127,3 пункта с первоначальных 127,7 пункта. Отмечается, что по сравнению с июнем 2024 года индекс поднялся на 7 пунктов, однако остался на 32,2 пункта ниже пика, достигнутого в марте 2022 года. Сильнее всего в июне вырос индекс цен на растительные масла - на 3,5 пункта (или на 2,3%), до 155,7 пункта. В годовом выражении показатель увеличился на 18,2%. Такую динамику в основном отражает повышение цен на пальмовое, рапсовое и соевое масла, что перевесило небольшое снижение стоимости подсолнечного масла. Индекс цен на мясо в прошедшем месяце поднялся на 2,6 пункта, или на 2,1%, - до 126 пунктов. Рост цен был обусловлен повышением стоимости всех категорий мяса, за исключением птицы. Так, мировые цены на мясо крупного рогатого скота достигли нового пика на фоне сокращения экспорта из Бразилии и высокого спроса со стороны США. Индекс цен на молочную продукцию увеличился на 0,8 пункта (на 0,5%) - до 154,4 пункта. По сравнению с июнем 2024 года показатель поднялся на 20,7%. Индекс цен на сливочное масло достиг нового рекордного значения в 225 пунктов, отмечает ФАО. Цены на сыр также растут третий месяц подряд, в то время как стоимость сухого обезжиренного молока, напротив, снизилась. В то же время индекс цен на сахар в июне сократился на 5,7 пункта по сравнению с маем, или на 5,2%, - до 103,7 пункта, что стало минимальным с апреля 2021 года значением. Снижение было обусловлено главным образом улучшением перспектив предложения в ключевых странах-производителях. Индекс цен на зерновые составил 107,4 пункта, что на 1,6 пункта (на 1,5%) меньше уровня предшествующего месяца, в годовом выражении значение уменьшилось на 6,8%. Мировые цены на кукурузу резко падают второй месяц подряд, стоимость сорго и ячменя также снизились в июне. Мировые цены на пшеницу, напротив, выросли, несмотря на неурожай в северном полушарии. Индекс цен на рис снизился на 0,8% на фоне снижения спроса на сорт Индика.

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фао, оон, продовольствие, цены