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Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - 04.07.2025, ПРАЙМ
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Финляндии Александр Стубб утвердил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в документе, опубликованном на сайте... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:40+0300
2025-07-04T11:40+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из конвенции 19 июня. "Президент республики одобрил предложение", - сказано в документе. Согласно процедуре, утвержденный документ должен быть передан генсеку ООН, и по прошествии шести месяцев денонсация соглашения вступит в силу. Вопрос о выходе Финляндии из соглашения был поднят в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Обеспокоенность выходом Финляндии и других стран из конвенции выразили УВКПЧ ООН и Международный Комитет Красного Креста. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции, и призывал их пересмотреть эти решения.
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общество , финляндия, польша, балтия, оон, мккк, нато
Политика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ПОЛЬША, Балтия, ООН, МККК, НАТО
11:40 04.07.2025
 
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Глава Финляндии Стубб утвердил выход страны из Оттавской конвенции о запрете мин

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из конвенции 19 июня.
"Президент республики одобрил предложение", - сказано в документе.
Согласно процедуре, утвержденный документ должен быть передан генсеку ООН, и по прошествии шести месяцев денонсация соглашения вступит в силу.
Вопрос о выходе Финляндии из соглашения был поднят в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения.
Обеспокоенность выходом Финляндии и других стран из конвенции выразили УВКПЧ ООН и Международный Комитет Красного Креста. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции, и призывал их пересмотреть эти решения.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам
19 июня, 12:21
 
ПолитикаОбществоФИНЛЯНДИЯПОЛЬШАБалтияООНМКККНАТО
 
 
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