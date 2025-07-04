https://1prime.ru/20250704/fosagro-859161494.html
"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений
"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений - 04.07.2025, ПРАЙМ
"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений
Компания "ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что составляет 23% от всего импорта южноамериканской... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T01:03+0300
2025-07-04T01:03+0300
2025-07-04T01:03+0300
общество
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161494.jpg?1751580194
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что составляет 23% от всего импорта южноамериканской страны в этой категории, сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Стеркин.
"В прошлом году мы поставили рекорд - 2,3 миллиона тонн удобрений. Это 26% от всего экспорта, который обеспечивает наша компания", - сказал Стеркин в ходе выступления на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам менеджера, доля "ФосАгро" в бразильском импорте удобрений достигла 23%, а объемы поставок удвоились за последние пять лет. Бразилия остается для компании "основным и самым важным" направлением экспорта, подчеркнул Стеркин.
Продукция "ФосАгро", как отметил замгендиректора, получила в 2023 году бразильский экологический сертификат, официально подтверждающий соответствие всех удобрений компании экологическим стандартам Бразилии.
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бразилия
"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений
"ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что составляет 23% от всего импорта южноамериканской страны в этой категории, сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Стеркин.
"В прошлом году мы поставили рекорд - 2,3 миллиона тонн удобрений. Это 26% от всего экспорта, который обеспечивает наша компания", - сказал Стеркин в ходе выступления на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам менеджера, доля "ФосАгро" в бразильском импорте удобрений достигла 23%, а объемы поставок удвоились за последние пять лет. Бразилия остается для компании "основным и самым важным" направлением экспорта, подчеркнул Стеркин.
Продукция "ФосАгро", как отметил замгендиректора, получила в 2023 году бразильский экологический сертификат, официально подтверждающий соответствие всех удобрений компании экологическим стандартам Бразилии.