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"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений

"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений - 04.07.2025, ПРАЙМ

"ФосАгро" поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн удобрений

Компания "ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что составляет 23% от всего импорта южноамериканской... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T01:03+0300

2025-07-04T01:03+0300

2025-07-04T01:03+0300

общество

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "ФосАгро" в 2024 году поставила в Бразилию рекордные 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, что составляет 23% от всего импорта южноамериканской страны в этой категории, сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Стеркин. "В прошлом году мы поставили рекорд - 2,3 миллиона тонн удобрений. Это 26% от всего экспорта, который обеспечивает наша компания", - сказал Стеркин в ходе выступления на российско-бразильском бизнес-форуме. По словам менеджера, доля "ФосАгро" в бразильском импорте удобрений достигла 23%, а объемы поставок удвоились за последние пять лет. Бразилия остается для компании "основным и самым важным" направлением экспорта, подчеркнул Стеркин. Продукция "ФосАгро", как отметил замгендиректора, получила в 2023 году бразильский экологический сертификат, официально подтверждающий соответствие всех удобрений компании экологическим стандартам Бразилии.

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общество , бразилия