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"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке
Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:42+0300
2025-07-04T16:42+0300
2025-07-04T16:42+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих хабы, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Михаил Стеркин. "Мы смотрим на дополнительное расширение логистических возможностей, ищем новых партнеров, которые строят новые хабы, используем все возможности для того, чтобы расширить наше присутствие в Латинской Америке", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия-Бразилия. Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.
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общество , латинская америка
Экономика, Общество , ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке
"Фосагро" ищет партнеров для расширения логистических возможностей в Латинской Америке
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих хабы, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Михаил Стеркин.
"Мы смотрим на дополнительное расширение логистических возможностей, ищем новых партнеров, которые строят новые хабы, используем все возможности для того, чтобы расширить наше присутствие в Латинской Америке", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия-Бразилия.
Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.
"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку