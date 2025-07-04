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"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке
Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:42+0300
2025-07-04T16:42+0300
экономика
общество
латинская америка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих хабы, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Михаил Стеркин. "Мы смотрим на дополнительное расширение логистических возможностей, ищем новых партнеров, которые строят новые хабы, используем все возможности для того, чтобы расширить наше присутствие в Латинской Америке", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия-Бразилия. Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.
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латинская америка
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общество , латинская америка
Экономика, Общество , ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
16:42 04.07.2025
 
"Фосагро" планирует расширять логистику в Латинской Америке

"Фосагро" ищет партнеров для расширения логистических возможностей в Латинской Америке

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения своих логистических возможностей в Латинской Америке, в том числе ищет новых партнеров, строящих хабы, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Михаил Стеркин.
"Мы смотрим на дополнительное расширение логистических возможностей, ищем новых партнеров, которые строят новые хабы, используем все возможности для того, чтобы расширить наше присутствие в Латинской Америке", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия-Бразилия.
Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.
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ЭкономикаОбществоЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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