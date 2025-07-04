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В ГД внесут проект о сокращении рабочего дня перед выходными

В ГД внесут проект о сокращении рабочего дня перед выходными - 04.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о сокращении рабочего дня перед выходными

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T00:24+0300

2025-07-04T00:24+0300

2025-07-04T00:24+0300

общество

госдума

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе законодательством не предусмотрено, однако запрет на сокращение продолжительности рабочего дня отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели. По словам авторов проекта, многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели. Уточняется, что работодатели отмечают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, позволяет им набраться сил на следующую неделю, повышается эффективность и производительность труда, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время. Депутаты Госдумы считают, что принятие данной инициативы будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда. "Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда", - сказал Нилов.

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общество , госдума