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В Гондурасе надеются на участие России в строительстве железной дороги

В Гондурасе надеются на участие России в строительстве железной дороги - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Гондурасе надеются на участие России в строительстве железной дороги

Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо в разговоре с РИА Новости выразил надежду на участие России в строительстве железной дороги,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T03:57+0300

2025-07-04T03:57+0300

2025-07-04T03:57+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо в разговоре с РИА Новости выразил надежду на участие России в строительстве железной дороги, которая соединила бы карибское и тихоокеанское побережья центральноамериканской страны как альтернатива Панамскому каналу. "Я абсолютно уверен (в возможности российского участия в строительстве железной дороги - ред.). Надеюсь, что так и будет … Думаю, есть разные варианты. Возможны частные инвестиции или совместные инвестиции государств, РФ и Гондураса. Могли бы присоединиться даже другие страны БРИКС. Но первым шагом было бы выражение российского интереса", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что для участия РФ в проекте обязательно наладить устойчивые отношения России и Гондураса, которые могли бы выступить гарантией для инвестиций. "Этот проект очень важен геостратегически. Это альтернатива Панамскому каналу, который в последние годы высыхает, к тому же США всячески пытаются навязать там свое господство в рамках борьбы с Китаем", - добавил министр. По информации портала Criterio, в середине июня от исполнительной власти Гондураса к депутатам конгресса страны на рассмотрение поступил законопроект о создании Национальной компании межокеанской железной дороги. Предполагается, что эта структура будет управлять планированием и строительством путей, которые свяжут побережья страны. Сам проект включает в себя развитие порта Пуэрто-Кастилья на карибском побережье страны, строительство нового порта в муниципалитете Амапала на тихоокеанском побережье, а также прокладывание железной дороги между ними, заявил в конгрессе секретарь президента страны Эктор Селайя, чьи слова приводит гондурасский Восьмой канал.

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