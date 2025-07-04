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В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников

В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T04:31+0300

2025-07-04T04:31+0300

2025-07-04T04:31+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Справедливая Россия - За правду" будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников при строительстве частных домов, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье", - сказал Миронов. Он отметил, что проблемы жертв мошенников в сфере ИЖС депутаты впервые подняли в апреле. "Тысячи людей брали ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов. Только за полтора года – с января 2023-го по июль 2024-го – было выдано свыше 235 тысяч таких кредитов. И тысячи людей в итоге пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые им просто ничего не построили", - добавил политик. Парламентарий уточнил, что подрядчики, аккредитованные банками, и банки при выдаче ипотеки обязывали людей обращаться именно к ним, а потом подрядчики исчезали, некоторые в итоге оказывались фигурантами уголовных дел. "Но даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную", - рассказал лидер партии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов, госдума