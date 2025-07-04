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В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников
В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T04:31+0300
2025-07-04T04:31+0300
общество
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Справедливая Россия - За правду" будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников при строительстве частных домов, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье", - сказал Миронов. Он отметил, что проблемы жертв мошенников в сфере ИЖС депутаты впервые подняли в апреле. "Тысячи людей брали ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов. Только за полтора года – с января 2023-го по июль 2024-го – было выдано свыше 235 тысяч таких кредитов. И тысячи людей в итоге пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые им просто ничего не построили", - добавил политик. Парламентарий уточнил, что подрядчики, аккредитованные банками, и банки при выдаче ипотеки обязывали людей обращаться именно к ним, а потом подрядчики исчезали, некоторые в итоге оказывались фигурантами уголовных дел. "Но даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную", - рассказал лидер партии.
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40
192
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общество , сергей миронов, госдума
Общество , Сергей Миронов, Госдума
04:31 04.07.2025
 
В Госдуме настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников

Миронов: "Справедливая Россия" настаивает на кредитных каникулах для жертв мошенников

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на кредитных каникулах для жертв мошенников при строительстве частных домов, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Справедливая Россия - За правду" будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников при строительстве частных домов, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье", - сказал Миронов.
Он отметил, что проблемы жертв мошенников в сфере ИЖС депутаты впервые подняли в апреле.
"Тысячи людей брали ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов. Только за полтора года – с января 2023-го по июль 2024-го – было выдано свыше 235 тысяч таких кредитов. И тысячи людей в итоге пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые им просто ничего не построили", - добавил политик.
Парламентарий уточнил, что подрядчики, аккредитованные банками, и банки при выдаче ипотеки обязывали людей обращаться именно к ним, а потом подрядчики исчезали, некоторые в итоге оказывались фигурантами уголовных дел.
"Но даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную", - рассказал лидер партии.
 
ОбществоСергей МироновГосдума
 
 
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