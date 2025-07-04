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Импорт компьютеров из Китая в США в мае упал в шесть раз

Импорт компьютеров из Китая в США в мае упал в шесть раз - 04.07.2025, ПРАЙМ

Импорт компьютеров из Китая в США в мае упал в шесть раз

Импорт Соединенными Штатами компьютеров из Китая в мае этого года рухнул больше, чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом, до исторического минимума,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

общество

китай

сша

вашингтон

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами компьютеров из Китая в мае этого года рухнул больше, чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом, до исторического минимума, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Импорт США компьютеров в мае этого года сокращался четвертый месяц подряд, уменьшившись в 6,4 раза в годовом выражении и на треть в месячном - до 535,4 миллиона долларов. Это стало наименьшим результатом как минимум с 2002 года (более ранних помесячных данных нет). Больше всего США импортируют у Китая ноутбуки и планшеты весом до 10 килограмм - в мае их поставки составили чуть более 365 миллионов долларов. Также в больших объемах американцы закупали китайские устройства ввода и вывода, например, клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры и так далее (63,8 миллиона долларов), блоки обработки данных, серверы (35,8 миллиона), а также вычислительные машины, процессоры, промышленные компьютеры и тому подобное (27 миллионов). По итогам пяти месяцев этого года покупки Вашингтоном компьютеров у Пекина достигли 8,5 миллиарда долларов - это в 1,7 раза меньше, чем год назад. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

китай

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общество , китай, сша, вашингтон, дональд трамп