https://1prime.ru/20250704/importozameschenie-859185084.html
Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям
Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям - 04.07.2025, ПРАЙМ
Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям
Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:29+0300
2025-07-04T15:29+0300
2025-07-04T15:29+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75195/17/751951737_0:142:2562:1583_1920x0_80_0_0_b3259a1aa375770190c0e281ab83bc2e.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев. "Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства. "После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев. По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе. "Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев. Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.
https://1prime.ru/20250526/dynya-857923670.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75195/17/751951737_131:0:2431:1725_1920x0_80_0_0_caf5e71aaf4658c46199a687a0496067.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям
Нуриев: российские сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев.
"Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства.
"После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев.
По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе.
"Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев.
Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.
Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь