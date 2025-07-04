https://1prime.ru/20250704/importozameschenie-859185084.html

Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям

Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям - 04.07.2025, ПРАЙМ

Российские аграрии наладили импортозамещение по многим направлениям

Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:29+0300

2025-07-04T15:29+0300

2025-07-04T15:29+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75195/17/751951737_0:142:2562:1583_1920x0_80_0_0_b3259a1aa375770190c0e281ab83bc2e.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российские аграрии уже наладили импортозамещение по многим направлениям - отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги, заявил РИА Новости врио ректора недавно созданного объединенного Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев. "Российский АПК демонстрирует сегодня положительную динамику, однако глобальные изменения — климатические трансформации, санкционное давление, необходимость обеспечения технологического суверенитета — требуют принципиально нового уровня подготовки специалистов", - сказал собеседник агентства. "После начала СВО ряд стран прекратил поставки селекционных и семеноводческих материалов. Однако мы уже сегодня наладили импортозамещение по многим направлениям — отечественные сорта и разработки успешно заменяют иностранные аналоги. Теперь ключевой задачей становится достижение технологического лидерства", - добавил Нуриев. По его словам, в этой связи объединенный Казанский ГАУ играет стратегическую роль как центр подготовки высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять процессами в агропромышленном комплексе. "Создание в Татарстане аграрного мегавуза, объединившего Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса связано с задачами устойчивого роста сельского хозяйства России и адаптации его к современным вызовам", - пояснил Нуриев. Первый в стране аграрный мегавуз, объединивший три ключевых учебных заведения, появился весной нынешнего года.

https://1prime.ru/20250526/dynya-857923670.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия