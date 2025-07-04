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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода внутренней статистики

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода внутренней статистики - 04.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после публикации макростатистики по Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:24+0300

2025-07-04T11:24+0300

2025-07-04T11:24+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после публикации макростатистики по Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.08 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,25% - до 8 801,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,78%, до 7 693,69 пункта, немецкий DAX - на 0,33%, до 23 821,72 пункта. Объем промышленных заказов в Германии снизился в мае на 1,4% в месячном выражении. Аналитики при этом ждали сокращения показателя лишь на 0,1%. Кроме того, промышленное производство во Франции в мае уменьшилось на 0,5% по сравнению с уровнем апреля, в то время как прогнозировался рост. Рынки ожидают заключения возможных торговых соглашений США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

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рынок, индексы, торги, европа