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В ЦБ предложили передавать на аутсорсинг в Индию российские IT-проекты

В ЦБ предложили передавать на аутсорсинг в Индию российские IT-проекты - 04.07.2025, ПРАЙМ

В ЦБ предложили передавать на аутсорсинг в Индию российские IT-проекты

Часть российских IT-проектов из-за дефицита квалифицированных кадров на рынке РФ можно передавать на аутсорсинг в Индию, такое предложение высказал заместитель... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:01+0300

2025-07-04T14:01+0300

2025-07-04T14:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Часть российских IT-проектов из-за дефицита квалифицированных кадров на рынке РФ можно передавать на аутсорсинг в Индию, такое предложение высказал заместитель начальника Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Денис Давыдов на Финансовом конгрессе Банка России. "Сейчас много говорят у нас, конечно, о существенной нехватке в моменте кадров различных отраслей, особенно о дефиците инженерно-технических специалистов в России", - сказал Давыдов. "А вот, например, в Индии уровень безработицы выпускников в технических вузах в последние годы почти достигает 30%. При этом сложившийся на сегодня дифференциал заработных плат, тем более, если говорить о паритете покупательной способности, подталкивает к мысли о том, что здесь могли бы быть какие-то эффекты кооперации", - добавил он. Давыдов напомнил, что у России есть достаточно большой накопленный опыт взаимодействия с другими странами в сфере IT. "Это режим аутсорсинга, когда команда специалистов, разработчиков остается в стране пребывания, а результаты деятельности контролируются фактически в дистанционном режиме", - пояснил он. "В принципе, можно подумать о таком смешанном варианте взаимодействия, когда эффект разработки осуществляется вовне, а потом наработанные, причем с условиями цифровизации в современном стандарте, чертежи и макеты передаются и воплощаются в металле у нас на месте", - заявил он. "С точки зрения перспектив государственного регулирования, мне кажется, здесь можно было бы посмотреть на идею аутсорсинга с учетом того, что у нас многие отрасли сейчас активно цифровизируются", - добавил он. Давыдов подчеркнул, что это "дебютная идея, требующая дальнейшей проработки и более внимательного, аккуратного взгляда". Барьерами в ее реализации, по его словам, могут стать социокультурные факторы, и прежде всего это языковой фактор. Директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов, который был модератором сессии, согласился, что международный аутсорсинг помог бы России привлечь недостающие кадры для выполнения определенных работ. "Как это сделать: через дочернюю фирму, или еще как-то - это нужно обсуждать. Мне кажется, это все равно гораздо проще, чем самолетами пытаться вывозить конкретные кадры, которые не приспособлены к жизни в российских условиях и чувствовать себя будут некомфортно, из очень экзотических стран. Поэтому, я думаю, эта идея получит продолжение", - сказал Морозов.

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