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СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей - 04.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей
СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей - 04.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей
Президент Индонезии Прабово Субианто недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене, утверждает индонезийская газета Jakarta Post | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T23:31+0300
2025-07-04T23:40+0300
вооружения
мировая экономика
индонезия
джакарта
москва
прабово субианто
мид
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ДЖАКАРТА, 4 июл – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене, утверждает индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на источники в МИД Индонезии. В материале под названием "Отдаляется ли неприсоединившаяся Индонезия от Запада?" газета отмечает, что, по данным многочисленных источников, ранее сохранявшая относительно нейтральную позицию Джакарта сейчас все чаще выбирает Россию. "По словам источников в министерстве иностранных дел, сближение Индонезии с Россией во многом обусловлено недавним вступлением страны в БРИКС. Индонезия рассматривает это объединение как национальный приоритет, а Россия с энтузиазмом поддержала ее устремления. Другой источник сообщил, что Индонезии гораздо проще вести переговоры с Россией и Китаем, чем с западными странами", - отмечает издание. При этом, по словам источника в МИД, президент Индонезии Прабово Субианто "недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене". Также сообщается, что укрепление партнерства между Индонезией и Россией связано с энергетическим сотрудничеством: Прабово Субианто заинтересован в импорте российской нефти и газа, а Россия, в свою очередь, готова помочь Индонезии в развитии ядерной энергетики. "Вскоре появятся новости о строительстве атомных электростанций", - добавил источник. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным. В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
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мировая экономика, индонезия, джакарта, москва, прабово субианто, мид
Вооружения, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, МОСКВА, Прабово Субианто, МИД
23:31 04.07.2025 (обновлено: 23:40 04.07.2025)
 
СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей

Jakarta Post: президент Индонезии возобновил переговоры о закупке российских истребителей

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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ДЖАКАРТА, 4 июл – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене, утверждает индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на источники в МИД Индонезии.
В материале под названием "Отдаляется ли неприсоединившаяся Индонезия от Запада?" газета отмечает, что, по данным многочисленных источников, ранее сохранявшая относительно нейтральную позицию Джакарта сейчас все чаще выбирает Россию.
"По словам источников в министерстве иностранных дел, сближение Индонезии с Россией во многом обусловлено недавним вступлением страны в БРИКС. Индонезия рассматривает это объединение как национальный приоритет, а Россия с энтузиазмом поддержала ее устремления. Другой источник сообщил, что Индонезии гораздо проще вести переговоры с Россией и Китаем, чем с западными странами", - отмечает издание.
При этом, по словам источника в МИД, президент Индонезии Прабово Субианто "недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене".
Также сообщается, что укрепление партнерства между Индонезией и Россией связано с энергетическим сотрудничеством: Прабово Субианто заинтересован в импорте российской нефти и газа, а Россия, в свою очередь, готова помочь Индонезии в развитии ядерной энергетики.
"Вскоре появятся новости о строительстве атомных электростанций", - добавил источник.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным.
В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
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ВооруженияМировая экономикаИНДОНЕЗИЯДжакартаМОСКВАПрабово СубиантоМИД
 
 
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