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СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей

СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей - 04.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Индонезия возобновила переговоры о закупке российских истребителей

Президент Индонезии Прабово Субианто недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене, утверждает индонезийская газета Jakarta Post | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T23:31+0300

2025-07-04T23:31+0300

2025-07-04T23:40+0300

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ДЖАКАРТА, 4 июл – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене, утверждает индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на источники в МИД Индонезии. В материале под названием "Отдаляется ли неприсоединившаяся Индонезия от Запада?" газета отмечает, что, по данным многочисленных источников, ранее сохранявшая относительно нейтральную позицию Джакарта сейчас все чаще выбирает Россию. "По словам источников в министерстве иностранных дел, сближение Индонезии с Россией во многом обусловлено недавним вступлением страны в БРИКС. Индонезия рассматривает это объединение как национальный приоритет, а Россия с энтузиазмом поддержала ее устремления. Другой источник сообщил, что Индонезии гораздо проще вести переговоры с Россией и Китаем, чем с западными странами", - отмечает издание. При этом, по словам источника в МИД, президент Индонезии Прабово Субианто "недавно возобновил переговоры о закупке российских истребителей по новой цене". Также сообщается, что укрепление партнерства между Индонезией и Россией связано с энергетическим сотрудничеством: Прабово Субианто заинтересован в импорте российской нефти и газа, а Россия, в свою очередь, готова помочь Индонезии в развитии ядерной энергетики. "Вскоре появятся новости о строительстве атомных электростанций", - добавил источник. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью РИА Новости, что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным. В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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