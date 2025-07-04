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В Челябинской области подсчитали ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"

В Челябинской области подсчитали ущерб экологии от компаний "Южуралзолото" - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Челябинской области подсчитали ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"

Экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценен в 6 миллиардов рублей, сообщил в пятницу РИА Новости источник | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:16+0300

2025-07-04T15:16+0300

2025-07-04T15:29+0300

челябинская область

югк

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценен в 6 миллиардов рублей, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."По предварительным данным, экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценивается в 6 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что данная информация была установлена в рамках расследования уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды. В ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца "Южуралзолота" Константина Струкова, добавил он.Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявления нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.Советский райсуд Челябинска сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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челябинская область

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