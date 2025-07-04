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Кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных

Кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных - 04.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных

Правительство России приостановило для граждан, призванных по мобилизации, начисление пеней по налогам и страховым взносам на период военной службы, следует из... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:46+0300

2025-07-04T15:46+0300

2025-07-04T15:46+0300

экономика

общество

пени

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство России приостановило для граждан, призванных по мобилизации, начисление пеней по налогам и страховым взносам на период военной службы, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Так, граждане, призванные по мобилизации, на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам, предусмотренных Налоговым кодексом. Постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Решение распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем. Приостановка начисления пеней будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения – до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы, следует из документа. Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Принятое решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан и предпринимателей. В числе таких мер – отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, продление сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, учет в страховом стаже в двойном размере периода участия в специальной военной операции, освобождение от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы.

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общество , пени