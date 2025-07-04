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В ВЭБ отметили сокращение масштабов оттока капитала из России
В ВЭБ отметили сокращение масштабов оттока капитала из России - 04.07.2025, ПРАЙМ
В ВЭБ отметили сокращение масштабов оттока капитала из России
Отток капитала из России продолжается, но масштабы стали значительно меньше, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:32+0300
2025-07-04T09:32+0300
2025-07-04T09:32+0300
экономика
общество
андрей клепач
вэб
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отток капитала из России продолжается, но масштабы стали значительно меньше, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Правда в том, что отток продолжается, но масштабы ухода капитала стали значительно меньше", - сказал собеседник агентства. По его словам, это результат и санкций, и того, что в России стал более жестким контроль за сделками, которые проводятся за рубежом. "Но есть и объективные проблемы. Возвращать валютную выручку порой в страну почти невозможно, даже при желании, поскольку большинство банков находятся под санкциями", - заметил Клепач. "Деньги стали меньше уходить из страны, но притока капитала из-за рубежа, несмотря на разговоры, пока мы особо не видим. Думаю, что в дальнейшем привлекательность России для зарубежных инвестиций из арабских и других стран будет только расти", - подчеркнул экономист. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество , андрей клепач, вэб
Экономика, Общество , Андрей Клепач, ВЭБ
В ВЭБ отметили сокращение масштабов оттока капитала из России
Экономист Клепач: отток капитала из РФ продолжается, но масштабы стали меньше
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отток капитала из России продолжается, но масштабы стали значительно меньше, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Правда в том, что отток продолжается, но масштабы ухода капитала стали значительно меньше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это результат и санкций, и того, что в России стал более жестким контроль за сделками, которые проводятся за рубежом.
"Но есть и объективные проблемы. Возвращать валютную выручку порой в страну почти невозможно, даже при желании, поскольку большинство банков находятся под санкциями", - заметил Клепач.
"Деньги стали меньше уходить из страны, но притока капитала из-за рубежа, несмотря на разговоры, пока мы особо не видим. Думаю, что в дальнейшем привлекательность России для зарубежных инвестиций из арабских и других стран будет только расти", - подчеркнул экономист.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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