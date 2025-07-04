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ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня в Газе - 04.07.2025, ПРАЙМ
ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T23:45+0300
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КАИР, 4 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на неназванного палестинского чиновника, что ХАМАС дало посредникам "позитивный ответ" на предложение США о прекращении огня в секторе Газа. "Движение ХАМАС завершило внутренние консультации и консультации с палестинскими фракциями и силами о последнем предложении посредников о прекращении агрессии против нашего народа в Газе и передало братьям-посредникам положительный ответ. Движение готово со всей серьезностью немедленно вступить в раунд переговоров о механизме выполнения этих рамок", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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общество , мировая экономика, газа, сша, каир
Политика, Общество , Мировая экономика, Газа, США, Каир
ХАМАС согласилось на предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС подтвердило, что согласилось на прекращение огня в Газе
КАИР, 4 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на неназванного палестинского чиновника, что ХАМАС дало посредникам "позитивный ответ" на предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
"Движение ХАМАС завершило внутренние консультации и консультации с палестинскими фракциями и силами о последнем предложении посредников о прекращении агрессии против нашего народа в Газе и передало братьям-посредникам положительный ответ. Движение готово со всей серьезностью немедленно вступить в раунд переговоров о механизме выполнения этих рамок", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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