https://1prime.ru/20250704/koalitsiya-859182530.html

Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих"

Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих" - 04.07.2025, ПРАЙМ

Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:41+0300

2025-07-04T14:41+0300

2025-07-04T14:41+0300

политика

украина

франция

великобритания

эммануэль макрон

кир стармер

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ПАРИЖ, 4 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон будут сопредседателями встречи стран "коалиции желающих" по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона, чтобы укрепить оборону Украины", - сообщил офис французского президента. Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины. "Состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины, обеспечить возрождение украинской армии и развернуть, когда придет время, страхующие силы в рамках прекращения огня", - указал Елисейский дворец. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://1prime.ru/20250703/makron-859125173.html

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украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер