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Испанские компании по-прежнему заинтересованы в работе в России

Испанские компании по-прежнему заинтересованы в работе в России - 04.07.2025, ПРАЙМ

Испанские компании по-прежнему заинтересованы в работе в России

Компании из Испании по-прежнему заинтересованы в работе в России и пытаются остаться на ее рынке, рассказал РИА Новости испанский предприниматель Педро Бальве. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:37+0300

2025-07-04T05:37+0300

2025-07-04T05:37+0300

общество

рф

испания

владимир путин

денис мантуров

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Компании из Испании по-прежнему заинтересованы в работе в России и пытаются остаться на ее рынке, рассказал РИА Новости испанский предприниматель Педро Бальве. "Здесь всё еще есть (испанские - ред.) компании, но в связи с санкциями стало сложнее развивать сделанные до кризиса инвестиции. Так что они ищут альтернативные варианты, чтобы оставаться на этом рынке, который всё так же важен, как и раньше", - сказал собеседник агентства. При этом для массового возвращения испанских компаний к ведению дел в России напрямую потребуется урегулирование украинского конфликта, полагает Бальве. Ранее доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что ушедшие из России предприниматели Испании хотели бы вернуться к работе в стране. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", указывал он.

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общество , рф, испания, владимир путин, денис мантуров