https://1prime.ru/20250704/konyak-859176198.html
Французские производители коньяка согласовали повышение цен
Французские производители коньяка согласовали повышение цен - 04.07.2025, ПРАЙМ
Французские производители коньяка согласовали повышение цен
Французские производители коньяка согласовали повышение цен, договорившись о "минимальных экспортных ставках", чтобы избежать негативного эффекта введенных... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:51+0300
2025-07-04T12:51+0300
2025-07-04T12:51+0300
экономика
китай
франция
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 4 июл – ПРАЙМ. Французские производители коньяка согласовали повышение цен, договорившись о "минимальных экспортных ставках", чтобы избежать негативного эффекта введенных Китаем таможенных пошлин на бренди из ЕС, сообщило Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) Франции. "Чтобы не допустить полной угрозы своему присутствию в Китае и обеспечить большую стабильность своей деятельности в КНР, некоторые из наших компаний подписали "минимальные ценовые обязательства" с министерством торговли Китая. Эти обязательства, ставшие возможными благодаря дипломатическим усилиям Франции и компаний сектора, заменят антидемпинговые пошлины", - сообщил BNIC в коммюнике. Согласно пресс-релизу, размер пошлин в среднем составит "32,2% на винные спиртные напитки, спиртные напитки из выжимок и бренди из ЕС". Меры BNIC также начнут действовать с 5 июля и будут включать "три предприятия". Первого июля сообщалось, что Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди. По информации South China Morning Post, Китай предложил свои условия крупным брендам Hennessy, Martell и Rémy Martin. В BNIC призвали и другие компании подписать соглашение об установлении минимальных экспортных цен. При этом там отметили, что "режим минимальных ценовых обязательств никоим образом не является признанием демпинга". "Он будет менее неблагоприятным, чем антидемпинговый налог КНР, однако компании все равно останутся в худшем положении, чем условия, в которых они находились на китайском рынке до процедуры, запущенной в январе 2024 года", - указали в организации. Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай с 5 июля сроком на пять лет вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.
https://1prime.ru/20250627/smi-858966973.html
китай
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, франция, ес, ек
Экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕС, ЕК
Французские производители коньяка согласовали повышение цен
Французские производители коньяка согласовали повышение цен на фоне пошлин КНР
ПАРИЖ, 4 июл – ПРАЙМ. Французские производители коньяка согласовали повышение цен, договорившись о "минимальных экспортных ставках", чтобы избежать негативного эффекта введенных Китаем таможенных пошлин на бренди из ЕС, сообщило Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) Франции.
"Чтобы не допустить полной угрозы своему присутствию в Китае и обеспечить большую стабильность своей деятельности в КНР, некоторые из наших компаний подписали "минимальные ценовые обязательства" с министерством торговли Китая. Эти обязательства, ставшие возможными благодаря дипломатическим усилиям Франции и компаний сектора, заменят антидемпинговые пошлины", - сообщил BNIC в коммюнике.
Согласно пресс-релизу, размер пошлин в среднем составит "32,2% на винные спиртные напитки, спиртные напитки из выжимок и бренди из ЕС".
Меры BNIC также начнут действовать с 5 июля и будут включать "три предприятия".
Первого июля сообщалось, что Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди. По информации South China Morning Post, Китай предложил свои условия крупным брендам Hennessy, Martell и Rémy Martin.
В BNIC призвали и другие компании подписать соглашение об установлении минимальных экспортных цен. При этом там отметили, что "режим минимальных ценовых обязательств никоим образом не является признанием демпинга".
"Он будет менее неблагоприятным, чем антидемпинговый налог КНР, однако компании все равно останутся в худшем положении, чем условия, в которых они находились на китайском рынке до процедуры, запущенной в январе 2024 года", - указали в организации.
Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай с 5 июля сроком на пять лет вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе.
Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.
Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР