https://1prime.ru/20250704/kreml-859177257.html

В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:59+0300

2025-07-04T12:59+0300

2025-07-04T13:04+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.По словам Пескова, Путин в разговоре с Трампом вновь отметил заинтересованность России в достижении целей СВО политико-дипломатическими средствами.Пресс-секретарь также сообщил, что Россия готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч."Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.Кроме того, Песков заявил, что Россия очень внимательно относится ко всем заявлениям американского лидера. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине.

https://1prime.ru/20250704/peskov-859176963.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков