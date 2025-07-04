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В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:59+0300
2025-07-04T13:04+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.По словам Пескова, Путин в разговоре с Трампом вновь отметил заинтересованность России в достижении целей СВО политико-дипломатическими средствами.Пресс-секретарь также сообщил, что Россия готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч."Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.Кроме того, Песков заявил, что Россия очень внимательно относится ко всем заявлениям американского лидера. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:59 04.07.2025 (обновлено: 13:04 04.07.2025)
 
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

Песков: Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.
По словам Пескова, Путин в разговоре с Трампом вновь отметил заинтересованность России в достижении целей СВО политико-дипломатическими средствами.
Пресс-секретарь также сообщил, что Россия готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч.
"Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.
Кроме того, Песков заявил, что Россия очень внимательно относится ко всем заявлениям американского лидера. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине.
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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