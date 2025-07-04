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Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США - 04.07.2025, ПРАЙМ
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:25+0300
2025-07-04T08:25+0300
россия
сергей лавров
сша
марко рубио
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность и предсказуемость в будущем. "Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты. Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравлении Лаврова, текст которого опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. "Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил министр.
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россия, сергей лавров, сша, марко рубио
РОССИЯ, Сергей Лавров, США, Марко Рубио
08:25 04.07.2025
 
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Лавров поздравил госсекретаря США Рубио с Днем независимости страны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность и предсказуемость в будущем.
"Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты. Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравлении Лаврова, текст которого опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
"Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО
30 июня, 10:25
 
РОССИЯСергей ЛавровСШАМарко Рубио
 
 
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