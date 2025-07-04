https://1prime.ru/20250704/lavrov-859176552.html
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета интересов РФ, заявил Лавров
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета интересов РФ, заявил Лавров - 04.07.2025, ПРАЙМ
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета интересов РФ, заявил Лавров
Москву не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы России в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:55+0300
2025-07-04T12:55+0300
2025-07-04T13:01+0300
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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Москву не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы России в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. "Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - подчеркнул глава ведомства.Лавров также подчеркнул, что Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость.
https://1prime.ru/20250704/udary-859176050.html
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Политика, РФ, УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Сергей Лавров, МИД
Москву не устроит соглашение с Киевом без учета интересов РФ, заявил Лавров
Лавров: Москву не устроит развязка конфликта на Украине без учета интересов РФ
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Москву не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы России в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
"Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - подчеркнул глава ведомства.
Лавров также подчеркнул, что Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость.
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