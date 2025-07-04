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Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение
Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение
Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:00+0300
2025-07-04T13:00+0300
2025-07-04T13:00+0300
общество
саудовская аравия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
https://1prime.ru/20250624/air-france-858860696.html
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общество , саудовская аравия, сергей лавров, мид
Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Сергей Лавров, МИД
Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение
Лавров: авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией откроют в октябре
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
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