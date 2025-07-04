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Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран - 04.07.2025, ПРАЙМ

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после их пребывания в Тегеране в течение военного конфликта между ИРИ с | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:08+0300

2025-07-04T15:08+0300

2025-07-04T15:08+0300

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общество

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ВЕНА, 4 июл - ПРАЙМ. Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после их пребывания в Тегеране в течение военного конфликта между ИРИ с Израилем и США, сообщило МАГАТЭ. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным. "Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. МАГАТЭ добавило, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил об исключительной важности обсуждения организации с Ираном условий для скорейшего возобновления необходимой деятельности по мониторингу и проверке в ИРИ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

https://1prime.ru/20250702/iran-859088783.html

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общество , иран, тегеран, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, ири