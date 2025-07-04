https://1prime.ru/20250704/matvienko-859164630.html

Матвиенко оценила поправки в Конституцию

Матвиенко оценила поправки в Конституцию - 04.07.2025, ПРАЙМ

Матвиенко оценила поправки в Конституцию

Без изменений в Конституцию РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным, невозможно было бы дальнейшее развитие страны как суверенного, правового... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:20+0300

2025-07-04T07:20+0300

2025-07-04T07:20+0300

общество

рф

валентина матвиенко

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Без изменений в Конституцию РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным, невозможно было бы дальнейшее развитие страны как суверенного, правового социального государства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Пять лет назад, 4 июля, вступили в силу поправки в Конституцию России. Это особый день в нашей современной истории. Он определил гарантии необратимости нашего закрепления в новой геополитической реальности как значимой мировой державы. Державы с великим прошлым, надежным настоящим и уверенным будущим", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале. По словам Матвиенко, без этих поправок "невозможно было бы дальнейшее развитие России "как суверенного, правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, их достоинство и благополучие; страны, где защита исторической памяти и национальной идентичности служит мощным фундаментом для преобразований". Сенатор подчеркнула, что поправки были поддержаны подавляющим большинством граждан, которые почувствовали себя соавторами, созидателями будущего России. "Обновленный Основной закон стал реальным воплощением их мыслей, чувств, воли. И потому его легитимность, политический вес, авторитет абсолютны. Это и есть подлинная демократия. Новая редакция Конституции – символ нашего единства, нашей общей ответственности за судьбу Родины", - написала политик. По ее мнению, пять лет – достаточный срок для подведения первых итогов действия Основного закона страны. Главный из них: Конституция укрепила государство и общество, создав принципиально новый запас прочности. Сегодня особенно очевидно, насколько это было важно и своевременно, отметила она. "Отдельно хочу подчеркнуть, без преувеличения, огромное, даже историческое значение поправки, устанавливающей верховенство Конституции РФ над международными правовыми актами. Тем самым мы зафиксировали на высшем законодательном уровне базовый принцип нашей государственности: путь своего развития мы полностью определяем сами", - заключила Матвиенко.

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общество , рф, валентина матвиенко, владимир путин