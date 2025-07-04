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Медь дешевеет вторую торговую сессию подряд

Медь дешевеет вторую торговую сессию подряд - 04.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет вторую торговую сессию подряд

Стоимость меди снижается в пятницу утром, находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные бирж. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:59+0300

2025-07-04T08:59+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.49 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,4%, до 5,1152 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущую торговую сессию металл подешевел на 1,1%. При этом с начала медь слабо подорожала - на 0,1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,58%, до 9 954,5 доллара, алюминия - на 0,57%, до 2 605 долларов, стоимость цинка - на 0,25%, до 2 750,5 доллара. Рынки ожидают возможные торговые соглашения США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля, истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. Министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

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рынок, торги