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В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют

В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют

Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:26+0300

2025-07-04T07:26+0300

2025-07-04T07:26+0300

общество

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дагестан

северная осетия

андрей рюмин

россети

мтс

ростелеком

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он. В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется. Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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дагестан

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общество , рф, дагестан, северная осетия, андрей рюмин, россети, мтс, ростелеком