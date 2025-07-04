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В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют
Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:26+0300
2025-07-04T07:26+0300
общество
рф
дагестан
северная осетия
андрей рюмин
россети
мтс
ростелеком
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он. В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется. Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, дагестан, северная осетия, андрей рюмин, россети, мтс, ростелеком
Общество , РФ, Дагестан, Северная Осетия, Андрей Рюмин, Россети, МТС, Ростелеком
07:26 04.07.2025
 
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют

Замглавы Минэнерго Конюшенко: на Северном Кавказе пресечена деятельность майнеров

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он.
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется.
Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ОбществоРФДагестанСеверная ОсетияАндрей РюминРоссетиМТСРостелеком
 
 
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