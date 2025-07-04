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Минэнерго внедрит контроль за ценами и сроками строительства энергообъектов

Минэнерго внедрит контроль за ценами и сроками строительства энергообъектов - 04.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго внедрит контроль за ценами и сроками строительства энергообъектов

Минэнерго России внедряет систему контроля за ценами и сроками строительства энергообъектов для уменьшения эксплуатационных расходов и давления на потребителей, | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:34+0300

2025-07-04T08:34+0300

2025-07-04T08:34+0300

энергетика

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России внедряет систему контроля за ценами и сроками строительства энергообъектов для уменьшения эксплуатационных расходов и давления на потребителей, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Рост тарифов (на электроэнергию - ред.) обусловлен инвестициями в генерацию и сети, увеличением цен на топливо, оборудование, услуги подрядчиков, а также высокими процентными ставками. При этом государство продолжает следить за доступностью тарифов: несмотря на глобальные тренды, в России электроэнергия остается одной из самых дешевых в мире. Кроме того, Минэнерго внедряет систему контроля за ценами и сроками строительства объектов, чтобы сократить эксплуатационные расходы и избежать избыточного давления на потребителей", - сказал он. В июне министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что ведомство предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт.ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений.

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