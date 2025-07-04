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Минфин отметил рост объема ФНБ за июнь

Минфин отметил рост объема ФНБ за июнь - 04.07.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил рост объема ФНБ за июнь

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь вырос на 1,394 триллиона рублей, до 13,091 триллиона рублей, а в долларах на 18,05 миллиарда долларов, до | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:09+0300

2025-07-04T11:09+0300

2025-07-04T11:09+0300

экономика

банк россии

минфин

фнб

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь вырос на 1,394 триллиона рублей, до 13,091 триллиона рублей, а в долларах на 18,05 миллиарда долларов, до 166,83 миллиарда, китайские юани в сумме 61,123 миллиарда и золото в обезличенной форме на 74,05 тонны, приобретенные за счет средств бюджета РФ в январе 2024 года – феврале 2025 года, зачислены в ФНБ, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 июля 2025 г. объем ФНБ составил 13 090 578,9 млн рублей или 5,9 % ВВП, прогнозируемого на 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", что эквивалентно 166 825,9 млн долл. США", - говорится в материалах. "В июне 2025 г. средства в иностранной валюте в сумме 61 122,7 млн китайских юаней и 74 049,5 кг золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в январе 2024 г. – феврале 2025 г. в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, зачислены на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте", - отмечается в материалах. По состоянию на 1 июня 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,128 триллиона рублей или 52,607 миллиарда долларов США (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 214,821 миллиарда китайских юаней, 211, 954 тонны золота в обезличенной форме и 2,525 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,106 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. составила 45,0 млн долл. США, что эквивалентно 3 533,5 млн рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 37 337,6 млн рублей, что эквивалентно 434,7 млн долл. США", - отмечается там.

https://1prime.ru/20250703/bessent-859159719.html

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банк россии, минфин, фнб