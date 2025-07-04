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В Россию вернули еще одну группу военных из украинского плена

В Россию вернули еще одну группу военных из украинского плена - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Россию вернули еще одну группу военных из украинского плена

Еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями, взамен... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:12+0300

2025-07-04T13:12+0300

2025-07-04T13:12+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями, взамен передана группа военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Четвертого июля 2025 года, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в министерстве.

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общество , стамбул, белоруссия, всу