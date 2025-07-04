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Минпромторг возместит до 50% стоимости морских перевозок для экспорта
Минпромторг возместит до 50% стоимости морских перевозок для экспорта - 04.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг возместит до 50% стоимости морских перевозок для экспорта
Минпромторг РФ возмещает до 50% стоимости морских перевозок для новых экспортных направлений, интересных производителям лесопромышленного комплекса... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:41+0300
2025-07-04T16:41+0300
2025-07-04T16:41+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ возмещает до 50% стоимости морских перевозок для новых экспортных направлений, интересных производителям лесопромышленного комплекса Северо-Запада России, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов. "Мы, по сути, субсидируем до 50% стоимости морского фрахта в сторону новых направлений... договорились о том, что будем чуть более плотно взаимодействовать, как раз стимулируя транспортников к тому, чтобы они заранее выбирали грузы и те рынки, которые будут интересны производителям лесопромышленного комплекса Северо-Запада, ну и Карелии в частности", - рассказал министр. Он уточнил, что речь идет о таких направлениях экспорта, как Бразилия, Сенегал, ЮАР и Индия. Алиханов подчеркнул, что 25% средств, направленных в этом году на поддержку транспортировки экспортных грузов, закреплены за промышленным комплексом. "И здесь Северо-Западный регион для нас является приоритетным", - добавил он. Глава Минпромторга отметил, что предприятия лесопромышленного комплекса находятся под определенным давлением из-за санкций и ограничений со стороны ЕС. Несмотря на это, им удалось создать новую "географию сбыта", а министерство им активно в этом помогает.
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общество , северо-запад, карелия, антон алиханов, минпромторг, ес
Экономика, Общество , Северо-Запад, Карелия, Антон Алиханов, Минпромторг, ЕС
Минпромторг возместит до 50% стоимости морских перевозок для экспорта
Минпромторг возместит до 50% стоимости морских перевозок для новых направлений
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ возмещает до 50% стоимости морских перевозок для новых экспортных направлений, интересных производителям лесопромышленного комплекса Северо-Запада России, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов.
"Мы, по сути, субсидируем до 50% стоимости морского фрахта в сторону новых направлений... договорились о том, что будем чуть более плотно взаимодействовать, как раз стимулируя транспортников к тому, чтобы они заранее выбирали грузы и те рынки, которые будут интересны производителям лесопромышленного комплекса Северо-Запада, ну и Карелии в частности", - рассказал министр.
Он уточнил, что речь идет о таких направлениях экспорта, как Бразилия, Сенегал, ЮАР и Индия. Алиханов подчеркнул, что 25% средств, направленных в этом году на поддержку транспортировки экспортных грузов, закреплены за промышленным комплексом. "И здесь Северо-Западный регион для нас является приоритетным", - добавил он.
Глава Минпромторга отметил, что предприятия лесопромышленного комплекса находятся под определенным давлением из-за санкций и ограничений со стороны ЕС. Несмотря на это, им удалось создать новую "географию сбыта", а министерство им активно в этом помогает.
Минпромторг выделит дополнительные средства для ФРП Карелии