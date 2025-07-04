https://1prime.ru/20250704/mintrans-859186507.html

Минтранс предложил отложить оснащение новых самолетов видеокамерами

Минтранс предложил отложить оснащение новых самолетов видеокамерами - 04.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс предложил отложить оснащение новых самолетов видеокамерами

Минтранс РФ предложил отложить обязательное оснащение камерами видеонаблюдения новых самолетов на два года - до 1 сентября 2027 года, в связи с санкциями и... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:08+0300

2025-07-04T16:08+0300

2025-07-04T16:08+0300

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил отложить обязательное оснащение камерами видеонаблюдения новых самолетов на два года - до 1 сентября 2027 года, в связи с санкциями и логистическими проблемами, соответствующий проект постановления, подготовленный министерством, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Правительство РФ для повышения безопасности полетов еще в 2018 году постановило, что российские и летающие в РФ иностранные перевозчики обязаны оснастить самолеты, используемые для перевозки пассажиров и багажа, видеокамерами и передающим оборудованием. Камеры должны быть установлены в кабине пилота, в проходах и в салоне самолета. Изначально предполагалось, что новые самолеты будут оснащаться видеонаблюдением с 2020 года, а весь парк должен был быть оснащен с 2025 года, но затем сроки неоднократно переносились. В действующем постановлении указано, что новые самолеты (включенные в сертификат эксплуатанта субъекта транспортной инфраструктуры после 1 сентября 2025 года), должны быть оснащены "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, ...обеспечивающими видеонаблюдение и видеозапись объектов видеонаблюдения" с 1 сентября 2025 года, а все остальные суда - с 1 сентября 2027 года. Также авиакомпании должны обеспечить хранение видеозаписей не менее 30 суток. "В абзаце втором пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 731... слова "с 1 сентября 2025 г." заменить словами "с 1 сентября 2027 г". Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.", - следует из текста проекта. Необходимость корректировки сроков Минтранс объясняет тем, что выполнение требования по оснащению камерами видеонаблюдения новых самолетов "в настоящее время существенно затруднено в связи ‎с преобладанием в Российской Федерации транспортных средств воздушного транспорта иностранного производства, существующими логистическими проблемами, связанными с техническим обслуживанием таких судов, а также санкционной политикой, проводимой в отношении Российской Федерации".

https://1prime.ru/20250701/mintrans-859057547.html

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