https://1prime.ru/20250704/mosbirzha-859171261.html

На Московской бирже в июне разместили почти 100 новых выпусков облигаций

На Московской бирже в июне разместили почти 100 новых выпусков облигаций - 04.07.2025, ПРАЙМ

На Московской бирже в июне разместили почти 100 новых выпусков облигаций

Почти 100 новых выпусков облигаций было размещено на Московской бирже в июне, говорится в сообщении торговой площадки. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:02+0300

2025-07-04T11:02+0300

2025-07-04T11:02+0300

экономика

общество

мосбиржа

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 100 новых выпусков облигаций было размещено на Московской бирже в июне, говорится в сообщении торговой площадки. "В июне на Московской бирже было размещено 94 новых выпуска корпоративных облигаций 55 эмитентов совокупным объемом 781,4 миллиарда рублей. Общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций составил 932,5 миллиарда рублей (591,9 миллиарда рублей в июне 2024 года)", - сообщила биржа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в июне составил 1,8 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 340,4 миллиарда рублей. Совокупный объем операций с облигациями на Московской бирже в июне составил 3,1 триллиона рублей без учета однодневных облигаций (1,6 триллиона рублей в июне 2024 года). Суммарный объем вторичных торгов облигациями на Мосбирже составил 1,6 триллиона рублей (860,5 миллиарда рублей в июне 2024 года). Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Московской биржи в июне составил 472,9 миллиарда рублей (243,4 миллиарда рублей в июне 2024 года). Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) с облигациями по итогам месяца составил 383,1 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250703/yuan-859157152.html

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общество , мосбиржа