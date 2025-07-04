https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859165737.html

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии" - 04.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"

Мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии": сначала под видом представителей госучреждений убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для перерасчета, а | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:06+0300

2025-07-04T08:06+0300

2025-07-04T08:06+0300

мошенничество

втб

финансы

пенсия

мошеннические схемы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии": сначала под видом представителей госучреждений убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для перерасчета, а затем звонят по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ, предупредили в пресс-службе ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом "защиты сбережений", - сообщили в кредитной организации. Там пояснили, что мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для "перерасчета пенсии". Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников. Однако на этом мошенническая схема не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят - теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает "защитить деньги" - перевести их на "специальный счет". "Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей - потере сбережений... Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, его слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250702/mvd-859096206.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, финансы, пенсия, мошеннические схемы