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ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии" - 04.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"
Мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии": сначала под видом представителей госучреждений убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для перерасчета, а | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:06+0300
2025-07-04T08:06+0300
2025-07-04T08:06+0300
мошенничество
втб
финансы
пенсия
мошеннические схемы
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии": сначала под видом представителей госучреждений убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для перерасчета, а затем звонят по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ, предупредили в пресс-службе ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом "защиты сбережений", - сообщили в кредитной организации. Там пояснили, что мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для "перерасчета пенсии". Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников. Однако на этом мошенническая схема не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят - теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает "защитить деньги" - перевести их на "специальный счет". "Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей - потере сбережений... Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, его слова приводятся в сообщении.
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втб, финансы, пенсия, мошеннические схемы
Мошенничество, ВТБ, Финансы, пенсия, мошеннические схемы
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"
ВТБ: мошенники якобы от лица ФСБ выманивают у пенсионеров крупные суммы денег
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии": сначала под видом представителей госучреждений убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для перерасчета, а затем звонят по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ, предупредили в пресс-службе ВТБ.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом "защиты сбережений", - сообщили в кредитной организации.
Там пояснили, что мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для "перерасчета пенсии". Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников.
Однако на этом мошенническая схема не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят - теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает "защитить деньги" - перевести их на "специальный счет".
"Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей - потере сбережений... Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, его слова приводятся в сообщении.
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