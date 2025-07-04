https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859167290.html
МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог
МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог - 04.07.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог
Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:53+0300
2025-07-04T08:53+0300
2025-07-04T08:53+0300
мошенничество
мвд
общество
фейковые сайты
мошенники
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Одно из актуальных направлений фишинга - оплата проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Злоумышленники создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных ресурсов и индексирующиеся в поисковых системах. После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа средства будут списаны, а проезд по-прежнему не оплачен", - говорится в сообщении. Полученные данные карт мошенники затем активно используют в своих целях. В ведомстве уточнили, что за минувший месяц заблокировано более 10 ресурсов, схожих с официальным сайтом (например, msd-avtodor-tr, msdmoss), максимальный ущерб, нанесенный гражданину, превысил 22 тысячи рублей. "Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами. Сделать это можно в приложении "Парковки России", на Госуслугах, а также в приложениях банков, где указаны ваши данные об автомобиле", - заключили правоохранители.
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мвд, общество , фейковые сайты, мошенники
Мошенничество, МВД, Общество , фейковые сайты, мошенники
МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог
МВД: мошенники подделывают сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Одно из актуальных направлений фишинга - оплата проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Злоумышленники создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных ресурсов и индексирующиеся в поисковых системах. После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа средства будут списаны, а проезд по-прежнему не оплачен", - говорится в сообщении.
Полученные данные карт мошенники затем активно используют в своих целях.
В ведомстве уточнили, что за минувший месяц заблокировано более 10 ресурсов, схожих с официальным сайтом (например, msd-avtodor-tr, msdmoss), максимальный ущерб, нанесенный гражданину, превысил 22 тысячи рублей.
"Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами. Сделать это можно в приложении "Парковки России", на Госуслугах, а также в приложениях банков, где указаны ваши данные об автомобиле", - заключили правоохранители.
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