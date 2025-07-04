https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859167290.html

МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог

МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог - 04.07.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о фейковых сайтах оплаты московских дорог

Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:53+0300

2025-07-04T08:53+0300

2025-07-04T08:53+0300

мошенничество

мвд

общество

фейковые сайты

мошенники

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Одно из актуальных направлений фишинга - оплата проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Злоумышленники создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных ресурсов и индексирующиеся в поисковых системах. После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа средства будут списаны, а проезд по-прежнему не оплачен", - говорится в сообщении. Полученные данные карт мошенники затем активно используют в своих целях. В ведомстве уточнили, что за минувший месяц заблокировано более 10 ресурсов, схожих с официальным сайтом (например, msd-avtodor-tr, msdmoss), максимальный ущерб, нанесенный гражданину, превысил 22 тысячи рублей. "Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами. Сделать это можно в приложении "Парковки России", на Госуслугах, а также в приложениях банков, где указаны ваши данные об автомобиле", - заключили правоохранители.

https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859165737.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, общество , фейковые сайты, мошенники