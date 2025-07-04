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В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей
В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:51+0300
2025-07-04T10:51+0300
мошенничество
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова. "(Заявитель сообщил – ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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общество , санкт-петербург
Мошенничество, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:51 04.07.2025
 
В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей

ГУМВД: Пенсионер в Петербурге под влиянием мошенников расстался с 18 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова.
"(Заявитель сообщил – ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
2 июля, 12:36
 
МошенничествоОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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