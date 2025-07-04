https://1prime.ru/20250704/nintendo-859163531.html

Nintendo заняла более половины рынка в России в 2025 году

Nintendo заняла более половины рынка в России в 2025 году - 04.07.2025, ПРАЙМ

Nintendo заняла более половины рынка в России в 2025 году

Игровые консоли Nintendo заняли более половины рынка в России в 2025 году - это связано с выходом приставки Switch 2, свидетельствуют данные CDEK.Shopping,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:52+0300

2025-07-04T05:52+0300

2025-07-04T05:52+0300

общество

nintendo

sony

asus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859163531.jpg?1751597565

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Игровые консоли Nintendo заняли более половины рынка в России в 2025 году - это связано с выходом приставки Switch 2, свидетельствуют данные CDEK.Shopping, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году Nintendo захватила 54% рынка благодаря предзаказу, а после и релизу Switch 2 (средняя стоимость устройства — 54 тысячи рублей). Sony заняла второе место (14%, средний чек 37 тысяч рублей), Oculus — третье (9%, 55 тысяч рублей), а Asus опустился на четвертую строчку (6%, 64 тысячи рублей)", - сказано в исследовании. По данным аналитиков, средний чек на консоли в 2025 году снизился более, на 60%, до 30,7 тысяч рублей. В 2024 году средний чек за игровую консоль составлял 79,7 тысяч рублей. Аналитики привели в качестве сравнения данные по самыми популярным приставкам в прошлом году. Так, более 60% рынка в 2024 году заняли консоли от Sony - компания усилила свои позиции за счет выпуска PlayStation 5 Pro, которая заняла рекордные 46% рынка со средней ценой 100 тысяч рублей. На втором месте оказались приставки Valve с долей 24%, а на третьем - Asus с долей 8%. Продажи Nintendo заняли 1% на рынке, а Lenovo - 4%, сказано в исследовании. В 2023 году консоли от Valve и Sony занимали по трети доли на рынке. А заказы на устройства от Lenovo с долей в 6% и Nintendo с долей в 2% были редкостью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , nintendo, sony, asus