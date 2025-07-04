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Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1% - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1%
Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1% - 04.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1%
Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился в пределах 1%, оставшись выше ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из... | 04.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-04T20:04+0300
экономика
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рф
елена кожухова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился в пределах 1%, оставшись выше ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,77%, до 2801,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,72%, до 1177,7 пункта, долларовый РТС - на 0,83%, до 1119,52 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, РТС - на 0,62%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок снизился Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился, оставшись по итогам торгового дня немного выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом в течение торгов он опускался ниже указанного уровня, тестируя его как поддержку. "На динамике рынка могли сказаться приближение выходных, спад цен на нефть и отсутствие какого-либо значимого позитива по итогам вчерашнего телефонного разговора президентов России и США. Кроме того, рубль укрепился к доллару на межбанковском рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Новатэка" (-2,4%), "Северстали" (-2,3%), ВК (-1,6%), "Позитива" (-1,6%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+2,9%), "Россетей" (+1,2%), НЛМК (+1,1%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,8%, до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97 пунктов. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались под давлением, в целом завершая неделю в прежних диапазонах значений, несмотря на продолжение словесных интервенций представителей ЦБ РФ и перспективу новых снижений ключевой ставки, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы в РФ ждут на следующей неделе, в том числе, закрытия дивидендных реестров и соответствующего падения цен акций МТС, X5, Мосбиржи, "Газпром нефти", "Мосэнерго", "Диасофта", Совкомбанка, "МТС банка" и "Астры", - добавляет она. Инвесторы главным образом продолжат реагировать на новостной фон, связанный с геополитикой, монетарные сигналы, динамику нефтяных и валютных котировок, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 июля – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.
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сша, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, США, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:04 04.07.2025
 
Российский рынок акций снизился перед выходными в пределах 1%

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился в пределах 1%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился в пределах 1%, оставшись выше ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,77%, до 2801,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,72%, до 1177,7 пункта, долларовый РТС - на 0,83%, до 1119,52 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, РТС - на 0,62%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок снизился

Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился, оставшись по итогам торгового дня немного выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом в течение торгов он опускался ниже указанного уровня, тестируя его как поддержку.
"На динамике рынка могли сказаться приближение выходных, спад цен на нефть и отсутствие какого-либо значимого позитива по итогам вчерашнего телефонного разговора президентов России и США. Кроме того, рубль укрепился к доллару на межбанковском рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Новатэка" (-2,4%), "Северстали" (-2,3%), ВК (-1,6%), "Позитива" (-1,6%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+2,9%), "Россетей" (+1,2%), НЛМК (+1,1%).
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,8%, до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97 пунктов.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались под давлением, в целом завершая неделю в прежних диапазонах значений, несмотря на продолжение словесных интервенций представителей ЦБ РФ и перспективу новых снижений ключевой ставки, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Инвесторы в РФ ждут на следующей неделе, в том числе, закрытия дивидендных реестров и соответствующего падения цен акций МТС, X5, Мосбиржи, "Газпром нефти", "Мосэнерго", "Диасофта", Совкомбанка, "МТС банка" и "Астры", - добавляет она.
Инвесторы главным образом продолжат реагировать на новостной фон, связанный с геополитикой, монетарные сигналы, динамику нефтяных и валютных котировок, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 июля – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.
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ЭкономикаСШАРФЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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