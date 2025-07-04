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ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год

ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год - 04.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год

ОПЕК представит свой ежегодный обзор по мировому рынку нефти (World Oil Outlook 2025) 10 июля на девятом Международном семинаре ОПЕК, сообщила организация. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:59+0300

2025-07-04T13:59+0300

2025-07-04T13:59+0300

общество

вена

австрия

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ОПЕК представит свой ежегодный обзор по мировому рынку нефти (World Oil Outlook 2025) 10 июля на девятом Международном семинаре ОПЕК, сообщила организация. "Организация стран-экспортеров нефти... представит 19-е издание своего "World Oil Outlook " (WOO) во время девятого Международного семинара ОПЕК в Вене", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе презентации выступит, в том числе, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Впервые World Oil Outlook был опубликован в 2007 году. Он содержит обзор и анализ мировой нефтяной и энергетической промышленности и предлагает ряд сценариев их средне- и долгосрочного развития. В публикации ОПЕК дает прогнозы по спросу и предложению, оценивает инвестиции и потенциальное воздействие текущей политики на отрасль. Международный семинар ОПЕК пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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общество , вена, австрия, хайсам аль-гайс, опек