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Нефть дешевеет на ожиданиях решения ОПЕК+ по добыче

Нефть дешевеет на ожиданиях решения ОПЕК+ по добыче - 04.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях решения ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывают снижение в пределах 0,7-0,8%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T18:26+0300

2025-07-04T18:26+0300

2025-07-04T18:26+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывают снижение в пределах 0,7-0,8%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68%, до 68,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 66,48 доллара. Рынки ожидают решения ОПЕК+ до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют обсудить объем добычи нефти на август. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные. "Цены на нефть держатся под давлением на фоне сигналов от ОПЕК+ о возможном увеличении добычи во втором полугодии. Дополнительное давление на котировки наблюдается со стороны слабых данных по мировой торговле и промышленному спросу. Кроме того, значение имеет траектория доллара и снижение ожиданий по темпам экономического роста в странах-импортерах", - сообщил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Эксперт также добавил, что если альянс "действительно начнет наращивать поставки в условиях вялого спроса, падение цен на нефть может продолжиться". Аналитик также прогнозирует, что в краткосрочной перспективе котировки Brent могут закрепиться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, а более глубокая коррекция возможна при ухудшении макроэкономических данных или росте коммерческих запасов. При этом, как пояснил Зевакин, провал ниже 65 долларов пока маловероятен: рынок балансирует, и многое будет зависеть от дальнейших решений альянса и статистики по спросу.

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саудовская аравия

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общество , саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, ук альфа-капитал