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Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск - 04.07.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск
Примерно каждый пятый житель России (22%) собирается потратить на отпуск свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Островок”,... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T05:31+0300
2025-07-04T05:31+0300
общество
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый житель России (22%) собирается потратить на отпуск свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Островок”, которое есть в распоряжении РИА Новости. “Каждый пятый (22%) россиянин готов потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. При этом в разрезе специальностей эта доля существенно выше среди строителей: почти каждый второй респондент в этой отрасли (43%) готов потратить более 100 тысяч рублей на отдых. Также значительная доля тех, кто выделяет аналогичный бюджет на поездки, среди юристов и специалистов по закупкам (по 35%)”, - говорится в данных. Согласно опросу, 11% респондентов планируют потратить на отпуск 80-100 тысяч рублей, 10% - от 60 до 80 тысяч рублей. По 13% россиян намерены отдохнуть на 40-60 и 20-40 тысяч рублей. “Отпускной бюджет до 20 тысяч рублей указали 9% респондентов. Среди тех, кто подходит к планированию отпуска наиболее экономно, больше всего оказалось работников ритейла и гостеприимства (по 17%)”, - уточняется в данных. В исследовании, которое проводилось с 15 по 30 апреля этого года, поучаствовали 2 885 российских соискателей.  
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество
Общество
05:31 04.07.2025
 
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск

Опрос: каждый пятый россиянин планирует потратить на отпуск более ста тысяч рублей

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый житель России (22%) собирается потратить на отпуск свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Островок”, которое есть в распоряжении РИА Новости.
“Каждый пятый (22%) россиянин готов потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. При этом в разрезе специальностей эта доля существенно выше среди строителей: почти каждый второй респондент в этой отрасли (43%) готов потратить более 100 тысяч рублей на отдых. Также значительная доля тех, кто выделяет аналогичный бюджет на поездки, среди юристов и специалистов по закупкам (по 35%)”, - говорится в данных.
Согласно опросу, 11% респондентов планируют потратить на отпуск 80-100 тысяч рублей, 10% - от 60 до 80 тысяч рублей. По 13% россиян намерены отдохнуть на 40-60 и 20-40 тысяч рублей.
“Отпускной бюджет до 20 тысяч рублей указали 9% респондентов. Среди тех, кто подходит к планированию отпуска наиболее экономно, больше всего оказалось работников ритейла и гостеприимства (по 17%)”, - уточняется в данных.
В исследовании, которое проводилось с 15 по 30 апреля этого года, поучаствовали 2 885 российских соискателей.
 
 
Общество
 
 
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