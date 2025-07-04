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Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск - 04.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отпуск

Примерно каждый пятый житель России (22%) собирается потратить на отпуск свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Островок”,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:31+0300

2025-07-04T05:31+0300

2025-07-04T05:31+0300

общество

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый житель России (22%) собирается потратить на отпуск свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Островок”, которое есть в распоряжении РИА Новости. “Каждый пятый (22%) россиянин готов потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. При этом в разрезе специальностей эта доля существенно выше среди строителей: почти каждый второй респондент в этой отрасли (43%) готов потратить более 100 тысяч рублей на отдых. Также значительная доля тех, кто выделяет аналогичный бюджет на поездки, среди юристов и специалистов по закупкам (по 35%)”, - говорится в данных. Согласно опросу, 11% респондентов планируют потратить на отпуск 80-100 тысяч рублей, 10% - от 60 до 80 тысяч рублей. По 13% россиян намерены отдохнуть на 40-60 и 20-40 тысяч рублей. “Отпускной бюджет до 20 тысяч рублей указали 9% респондентов. Среди тех, кто подходит к планированию отпуска наиболее экономно, больше всего оказалось работников ритейла и гостеприимства (по 17%)”, - уточняется в данных. В исследовании, которое проводилось с 15 по 30 апреля этого года, поучаствовали 2 885 российских соискателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество