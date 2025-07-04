https://1prime.ru/20250704/orban-859167929.html

"Они ошибаются". Орбан заявил, что ЕК не поможет евроинтеграции Украины

"Они ошибаются". Орбан заявил, что ЕК не поможет евроинтеграции Украины - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Они ошибаются". Орбан заявил, что ЕК не поможет евроинтеграции Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза, поскольку Брюссель не сможет обойти позицию Венгрии, к которой впоследствии | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T09:25+0300

2025-07-04T09:25+0300

2025-07-04T09:26+0300

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БУДАПЕШТ, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза, поскольку Брюссель не сможет обойти позицию Венгрии, к которой впоследствии присоединятся другие страны."Еврокомиссия ошибается, когда думает, что важное решение, которое определяет судьбу всей Европы, может быть принято без учета мнения народа. Они ошибаются в этом. Членства Украины не случится. Сейчас его остановила Венгрия, и зря они говорят, что они не принимают это во внимание, они вынуждены, они не могут переступить через нас нас, не могут обойти нас", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также выразил уверенность в том, что опрос населения во всех европейских странах показал бы аналогичный результат, как в Венгрии, где по результатам опроса большинство населения против евроинтеграции Украины.По словам Орбана, позиция Венгрии, как и по вопросу миграции, со временем найдет поддержку в других странах ЕС. Он напомнил, что Венгрия изначально была одинока в вопросе миграции, но сейчас ее позицию разделяют многие. Аналогичная ситуация, по его мнению, произойдет и с вопросом членства Украины в ЕС.Ранее венгерский премьер заявил, что страна не поддерживает вступление Украины в ЕС и что это решение должно быть единогласным. Он также упомянул о результатах венгерского опроса, где 95% опрошенных высказались против евроинтеграции Украины.В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в способности Украины выполнить критерии для вступления в Евросоюз. Орбан также утверждал, что вступление Украины в ЕС разрушит венгерскую экономику, что ЕС стремится к колонизации Украины, а затягивание конфликта — один из методов этой колонизации. Он подчеркнул поддержку Венгрией Евросоюза, но противление ускоренной евроинтеграции Украины, добавив, что Украина никогда не вступит в сообщество без поддержки Будапешта.

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украина, ес, ек, венгрия, виктор орбан, петер сийярто