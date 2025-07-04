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Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии - 04.07.2025, ПРАЙМ
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:40+0300
2025-07-04T09:40+0300
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БУДАПЕШТ, 4 июл - ПРАЙМ. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет... Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что "очень активная деятельность украинских спецслужб происходит постоянно" не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ. В октябре 2024 года глава Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
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общество , украина, венгрия, киев, виктор орбан, дмитрий кулеба, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, ЕС
09:40 04.07.2025
 
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Орбан: Украина пытается повлиять на парламентские выборы в Венгрии в 2026 году

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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БУДАПЕШТ, 4 июл - ПРАЙМ. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет... Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он подчеркнул, что "очень активная деятельность украинских спецслужб происходит постоянно" не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.
В октябре 2024 года глава Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанДмитрий КулебаЕС
 
 
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