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Орбан пообещал не допустить запрета на импорт российских энергоресурсов
Орбан пообещал не допустить запрета на импорт российских энергоресурсов - 04.07.2025, ПРАЙМ
Орбан пообещал не допустить запрета на импорт российских энергоресурсов
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу реализовать план, который запретит Венгрии и Словакии импортировать российские... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:49+0300
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2025-07-04T10:49+0300
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БУДАПЕШТ, 4 июл - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу реализовать план, который запретит Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. "Есть план ЕС и Зеленского, который заключается в том, чтобы попытаться запретить двум странам, Венгрии и Словакии, которые все еще покупают у России энергоносители, в основном нефть и газ, делать это. И я сказал на последнем саммите, я понимаю, что они думают, что это навредит России, но Венгрия обеспечивает менее 3% импорта нефти, поступающей в Европу из России. Поэтому я не думаю, что это поставит россиян на колени или расстроит Владимира Владимировича (Путина - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что при этом прекращение российского энергоимпорта серьезно скажется на экономике Венгрии, поскольку коммунальные расходы для домохозяйств вырастут в два-три раза. "Я сказал: назовите мне хоть один аргумент, почему венгерский премьер-министр должен поддержать меру, которая увеличит счета за газ его собственных граждан и семей в три с половиной раза. Назовите мне хоть одну причину, по которой здравомыслящий человек сделает это. Я этого не сделаю. Я наложу вето, остановлю, запрещу, буду бороться против этого. Не просите об этом. Это называется пожертвовать финансовым венгерских семей ради Украины, это невозможно", - подчеркнул он. Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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общество , венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, ес, ек
Энергетика, Общество , ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Роберт Фицо, ЕС, ЕК
БУДАПЕШТ, 4 июл - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу реализовать план, который запретит Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы.
"Есть план ЕС и Зеленского, который заключается в том, чтобы попытаться запретить двум странам, Венгрии и Словакии, которые все еще покупают у России энергоносители, в основном нефть и газ, делать это. И я сказал на последнем саммите, я понимаю, что они думают, что это навредит России, но Венгрия обеспечивает менее 3% импорта нефти, поступающей в Европу из России. Поэтому я не думаю, что это поставит россиян на колени или расстроит Владимира Владимировича (Путина - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что при этом прекращение российского энергоимпорта серьезно скажется на экономике Венгрии, поскольку коммунальные расходы для домохозяйств вырастут в два-три раза.
"Я сказал: назовите мне хоть один аргумент, почему венгерский премьер-министр должен поддержать меру, которая увеличит счета за газ его собственных граждан и семей в три с половиной раза. Назовите мне хоть одну причину, по которой здравомыслящий человек сделает это. Я этого не сделаю. Я наложу вето, остановлю, запрещу, буду бороться против этого. Не просите об этом. Это называется пожертвовать финансовым венгерских семей ради Украины, это невозможно", - подчеркнул он.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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