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В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами
Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T18:21+0300
2025-07-04T18:21+0300
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СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал NTV. "Семьдесят семь человек, в том числе пять депутатов, обратились за последние два дня в больницу парламента Турции с жалобами на боли в желудке, диарею, тошноту и слабость", - сообщил канал. Осведомленные источники отрицают, что речь идет об эпидемии или отравлении, отмечает канал. "В столовых парламента за день до этого ели 9500 человек, а жалоб меньше 80. Судя по всему, с парламентом ситуация не связана", - цитирует канал источник. Тем не менее специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения. Об инциденте изначально сообщила депутат Сема Ун, утверждавшая в комментарии порталу Gerçek Gündem, что принимала пищу только в парламенте, а в больницу обратились более 100 человек.
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турция
Происшествия, ТУРЦИЯ
18:21 04.07.2025
 
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами

NTV: в больницу парламента Турции обратились почти 80 человек с похожими жалобами

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
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СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал NTV.
"Семьдесят семь человек, в том числе пять депутатов, обратились за последние два дня в больницу парламента Турции с жалобами на боли в желудке, диарею, тошноту и слабость", - сообщил канал.
Осведомленные источники отрицают, что речь идет об эпидемии или отравлении, отмечает канал.
"В столовых парламента за день до этого ели 9500 человек, а жалоб меньше 80. Судя по всему, с парламентом ситуация не связана", - цитирует канал источник.
Тем не менее специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения.
Об инциденте изначально сообщила депутат Сема Ун, утверждавшая в комментарии порталу Gerçek Gündem, что принимала пищу только в парламенте, а в больницу обратились более 100 человек.
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