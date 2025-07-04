https://1prime.ru/20250704/otravlenie-859190868.html
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами
Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T18:21+0300
2025-07-04T18:21+0300
2025-07-04T18:21+0300
происшествия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал NTV. "Семьдесят семь человек, в том числе пять депутатов, обратились за последние два дня в больницу парламента Турции с жалобами на боли в желудке, диарею, тошноту и слабость", - сообщил канал. Осведомленные источники отрицают, что речь идет об эпидемии или отравлении, отмечает канал. "В столовых парламента за день до этого ели 9500 человек, а жалоб меньше 80. Судя по всему, с парламентом ситуация не связана", - цитирует канал источник. Тем не менее специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения. Об инциденте изначально сообщила депутат Сема Ун, утверждавшая в комментарии порталу Gerçek Gündem, что принимала пищу только в парламенте, а в больницу обратились более 100 человек.
https://1prime.ru/20250312/istochnik-855689822.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция
В Турции 77 человек обратились в больницу парламента со схожими жалобами
NTV: в больницу парламента Турции обратились почти 80 человек с похожими жалобами
СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 80 человек, из них пять депутатов, обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, специалисты взяли образцы воды и пищи, сообщил телеканал NTV.
"Семьдесят семь человек, в том числе пять депутатов, обратились за последние два дня в больницу парламента Турции с жалобами на боли в желудке, диарею, тошноту и слабость", - сообщил канал.
Осведомленные источники отрицают, что речь идет об эпидемии или отравлении, отмечает канал.
"В столовых парламента за день до этого ели 9500 человек, а жалоб меньше 80. Судя по всему, с парламентом ситуация не связана", - цитирует канал источник.
Тем не менее специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения.
Об инциденте изначально сообщила депутат Сема Ун, утверждавшая в комментарии порталу Gerçek Gündem, что принимала пищу только в парламенте, а в больницу обратились более 100 человек.
Источник рассказал о рисках для российских туристов в Турции