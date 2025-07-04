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Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей курского приграничья - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей курского приграничья
Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей курского приграничья - 04.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей курского приграничья
Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T10:02+0300
2025-07-04T10:02+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "По поручению президента правительство продолжает оказывать поддержку жителям приграничных территорий. Подписано постановление о продлении отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих на отдельных территориях Курской области", - сообщили в кабмине. Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 года. Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.
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общество
Экономика, Общество
10:02 04.07.2025
 
Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей курского приграничья

Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"По поручению президента правительство продолжает оказывать поддержку жителям приграничных территорий. Подписано постановление о продлении отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих на отдельных территориях Курской области", - сообщили в кабмине.
Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 года. Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.
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