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Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию - 04.07.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует. Об этом... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:58+0300
2025-07-04T12:58+0300
2025-07-04T12:58+0300
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общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сам определяет даты оглашения послания федеральному собранию в соответствии с целесообразностью по срокам.
https://1prime.ru/20250703/tramp-859152947.html
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общество , дмитрий песков, владимир путин, федеральное собрание
Политика, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральное собрание
Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Песков: сроки послания Путина Федеральному Собранию пока не определены
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сам определяет даты оглашения послания федеральному собранию в соответствии с целесообразностью по срокам.
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным