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Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию

Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию - 04.07.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному Собранию

Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует. Об этом... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:58+0300

2025-07-04T12:58+0300

2025-07-04T12:58+0300

политика

общество

дмитрий песков

владимир путин

федеральное собрание

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сам определяет даты оглашения послания федеральному собранию в соответствии с целесообразностью по срокам.

https://1prime.ru/20250703/tramp-859152947.html

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общество , дмитрий песков, владимир путин, федеральное собрание