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ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей

ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей - 04.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей

ЦБ РФ ждет в 2025 году дальнейшего роста доли безналичных платежей, по итогам года ее величина составит до 90%, сообщила журналистам глава департамента... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:58+0300

2025-07-04T13:58+0300

2025-07-04T13:58+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

платеж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет в 2025 году дальнейшего роста доли безналичных платежей, по итогам года ее величина составит до 90%, сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Вы знаете, мы в этом году не ставили числовых значений, учитывая, что наша доля безналичных операций уже достаточно высока. Мы ставили для себя таким ориентиром именно тренд на повышение, но учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%", - сказала она на финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, доля безналичных платежей по итогам первого квартала 2025 года уже составляет 86,7%. Вместе с тем, подчеркнула Бакина, доля платежей именно банковскими картами продолжает снижаться, за предыдущий год она сократилась на 6%, а почти за два года - на 10%. Как сообщалось в годовом отчете ЦБ, безналичные операции в России в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8 квадриллиона рублей, причем почти 40% операций осуществлялось через сеть интернет и (или) с использованием мобильных устройств связи.

https://1prime.ru/20250704/tsb-859172055.html

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банк россии, финансы, банки, платеж