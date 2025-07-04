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ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей - 04.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250704/platezhi-859179664.html
ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей
ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей - 04.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей
ЦБ РФ ждет в 2025 году дальнейшего роста доли безналичных платежей, по итогам года ее величина составит до 90%, сообщила журналистам глава департамента... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:58+0300
2025-07-04T13:58+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
платеж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет в 2025 году дальнейшего роста доли безналичных платежей, по итогам года ее величина составит до 90%, сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Вы знаете, мы в этом году не ставили числовых значений, учитывая, что наша доля безналичных операций уже достаточно высока. Мы ставили для себя таким ориентиром именно тренд на повышение, но учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%", - сказала она на финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, доля безналичных платежей по итогам первого квартала 2025 года уже составляет 86,7%. Вместе с тем, подчеркнула Бакина, доля платежей именно банковскими картами продолжает снижаться, за предыдущий год она сократилась на 6%, а почти за два года - на 10%. Как сообщалось в годовом отчете ЦБ, безналичные операции в России в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8 квадриллиона рублей, причем почти 40% операций осуществлялось через сеть интернет и (или) с использованием мобильных устройств связи.
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банк россии, финансы, банки, платеж
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, платеж
13:58 04.07.2025
 
ЦБ в 2025 году ожидает роста безналичных платежей

Бакина: ЦБ ожидает, что доля безналичных платежей увеличится до 90% в 2025 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет в 2025 году дальнейшего роста доли безналичных платежей, по итогам года ее величина составит до 90%, сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Вы знаете, мы в этом году не ставили числовых значений, учитывая, что наша доля безналичных операций уже достаточно высока. Мы ставили для себя таким ориентиром именно тренд на повышение, но учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%", - сказала она на финансовом конгрессе Банка России.
По ее словам, доля безналичных платежей по итогам первого квартала 2025 года уже составляет 86,7%.
Вместе с тем, подчеркнула Бакина, доля платежей именно банковскими картами продолжает снижаться, за предыдущий год она сократилась на 6%, а почти за два года - на 10%.
Как сообщалось в годовом отчете ЦБ, безналичные операции в России в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8 квадриллиона рублей, причем почти 40% операций осуществлялось через сеть интернет и (или) с использованием мобильных устройств связи.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России
11:13
 
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