Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/poezda-859169378.html
Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов
Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов - 04.07.2025, ПРАЙМ
Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов
Железные дороги Индии (Indian Railways) согласовали получение в 2026 году первых прототипов поездов, которые будут выпущены в этой стране с участием российского | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:50+0300
2025-07-04T09:50+0300
общество
индия
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/03/842340378_0:67:2400:1417_1920x0_80_0_0_22f3f769582e44576865642388fbe097.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Железные дороги Индии (Indian Railways) согласовали получение в 2026 году первых прототипов поездов, которые будут выпущены в этой стране с участием российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил РИА Новости замгендиректора российского холдинга Артем Леденев. ТМХ в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа назвал 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов. "В связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены. Первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком", - сообщил Леденев. Текущее техническое задание, добавил он, соответствует требованиям, которые были изложены в соглашении с железными дорогами Индии на момент его подписания в сентябре 2023 года. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://1prime.ru/20250701/rosoboroneksport-859062598.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/03/842340378_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_1398d8840d109f45f94fc30314685b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , индия, трансмашхолдинг
Общество , ИНДИЯ, Трансмашхолдинг
09:50 04.07.2025
 
Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов

Ж/д Индии согласовали получение первых прототипов построенных с Россией поездов

© Фото : Unsplash/Akash SinghЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© Фото : Unsplash/Akash Singh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Железные дороги Индии (Indian Railways) согласовали получение в 2026 году первых прототипов поездов, которые будут выпущены в этой стране с участием российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил РИА Новости замгендиректора российского холдинга Артем Леденев.
ТМХ в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа назвал 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов.
"В связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены. Первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком", - сообщил Леденев.
Текущее техническое задание, добавил он, соответствует требованиям, которые были изложены в соглашении с железными дорогами Индии на момент его подписания в сентябре 2023 года.
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
"Рособоронэкспорт" рассказал о переговорах с Индией по проектам в сфере ВТС
1 июля, 13:06
 
ОбществоИНДИЯТрансмашхолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала