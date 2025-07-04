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Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов

Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов - 04.07.2025, ПРАЙМ

Ж/д Индии согласовали получение прототипов построенных с Россией поездов

Железные дороги Индии (Indian Railways) согласовали получение в 2026 году первых прототипов поездов, которые будут выпущены в этой стране с участием российского | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T09:50+0300

2025-07-04T09:50+0300

2025-07-04T09:50+0300

общество

индия

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Железные дороги Индии (Indian Railways) согласовали получение в 2026 году первых прототипов поездов, которые будут выпущены в этой стране с участием российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил РИА Новости замгендиректора российского холдинга Артем Леденев. ТМХ в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа назвал 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов. "В связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены. Первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком", - сообщил Леденев. Текущее техническое задание, добавил он, соответствует требованиям, которые были изложены в соглашении с железными дорогами Индии на момент его подписания в сентябре 2023 года. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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общество , индия, трансмашхолдинг