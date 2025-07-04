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В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку

В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку

Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет автор статьи в журнале Foreign Policy, бывший норвежский... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:33+0300

2025-07-04T16:33+0300

2025-07-04T16:33+0300

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общество

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет автор статьи в журнале Foreign Policy, бывший норвежский дипломат и сотрудник Норвежского института оборонных исследований Ю Инге Беккевольд. "Нам, вероятно, нужно готовиться к мировому порядку без лидеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается материальных возможностей, то Китай и Соединенные Штаты, очевидно, являются двумя доминирующими государствами в двухполярном мире. Но ни одна из этих двух сверхдержав не находится в режиме глобального лидерства. США все еще могли бы им быть, но больше не хотят этого, а Китай к этому не готов", - говорится в публикации. По мнению автора статьи, действия президента США Дональда Трампа, в частности, его пошлинная политика, сокращение зарубежной помощи и противодействие ключевым партнерам говорят о том, что Вашингтон, очевидно, оставляет роль мирового лидера. В то же время Пекин не готов взять на себя эту роль по ряду причин - к примеру, автор статьи считает, что препятствием к лидерству для КНР служит в том числе невозможность развернуть свои военные силы так же широко по всему миру, как и США.

https://1prime.ru/20250630/norvegiya-859020330.html

китай

сша

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общество , китай, сша, вашингтон, дональд трамп, foreign policy